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Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
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РИА Новости

Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера

20:12 30.01.2020 (обновлено: 21:00 30.01.2020)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
— Хочется вспомнить <…> Бендера, который говорил: "Шура, мы лишние на этом празднике жизни", — сказал Голубев на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
— Чужие, по-моему, чужие он говорил, — возразил ему президент.
— По-моему, лишние. Ну, я проверю, — ответил Голубев.
Дискуссия политиков вызвала улыбки у присутствующих в зале.
В романе "Двенадцать стульев" Бендер произносит следующие слова: "Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни".
Муж — молодец: Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
22 января, 16:54
"Муж — молодец": Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
2878653632
Обсудить 7
Владимир ПутинРоссияСаровПолитика
Популярные комментарии
О точности цитирования источника с президентом лучше не спорить - у него профессиональная память разведчика: помнить всё и вспоминать нужное в нужный момент!
30 января, 20:23
vv.p.neznamov
4410006
Единственный раз в жизни прав оказался!
30 января, 21:02
Господин Гражданин
6110130
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