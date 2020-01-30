Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
— Хочется вспомнить <…> Бендера, который говорил: "Шура, мы лишние на этом празднике жизни", — сказал Голубев на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
— Чужие, по-моему, чужие он говорил, — возразил ему президент.
— По-моему, лишние. Ну, я проверю, — ответил Голубев.
Дискуссия политиков вызвала улыбки у присутствующих в зале.
В романе "Двенадцать стульев" Бендер произносит следующие слова: "Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни".
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