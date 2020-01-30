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МВД предложило расширить список наркосодержащих растений
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РИА Новости

МВД предложило расширить список наркосодержащих растений

20:06 30.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
Флаг на здании Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. МВД России предлагает дополнить перечень наркосодержащих растений, дополнив его четырьмя новыми, сообщает пресс-служба ведомства.
"Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России зафиксирована высокая активность, связанная с распространением в среде наркопотребителей растений "Диплоптерис кабрерана", "Психотрия зеленая", "Ибога" и "Банистериопсис каапи" в Российской Федерации, а также в некоторых соседних государствах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные растения содержат наркотические средства диметилтриптамин, ибогаин и гармин, которые включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Кроме того, сообщают в МВД, в последнее время на международном наркорынке активно распространяется вещество MMB-022, являющееся синтетическим каннабиноидом, факты изъятия которого также зафиксированы в России.
"В этой связи проектом постановления правительства РФ, разработанным ГУНК МВД России, предполагается установить меры государственного контроля в отношении вышеуказанных наркосодержащих растений и синтетического каннабиноида MMB-022 в целях ограждения государства и общества от наркоагрессии", - отмечается в сообщении.
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