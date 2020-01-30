МВД предложило расширить список наркосодержащих растений

Флаг на здании Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. МВД России предлагает дополнить перечень наркосодержащих растений, дополнив его четырьмя новыми, сообщает пресс-служба ведомства.

"Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России зафиксирована высокая активность, связанная с распространением в среде наркопотребителей растений "Диплоптерис кабрерана", "Психотрия зеленая", "Ибога" и "Банистериопсис каапи" в Российской Федерации, а также в некоторых соседних государствах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные растения содержат наркотические средства диметилтриптамин, ибогаин и гармин, которые включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Кроме того, сообщают в МВД, в последнее время на международном наркорынке активно распространяется вещество MMB-022, являющееся синтетическим каннабиноидом, факты изъятия которого также зафиксированы в России.