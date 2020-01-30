В ЛНР заявили, что перехватили БПЛА, корректировавший огонь по поселку

ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ЛНР поселку Голубовское в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле поселка Голубовское, в результате которого пострадали два человека.
"Противник вел минометный обстрел мирных жителей с корректировкой огня при помощи беспилотного летательного аппарата батареи артиллерийской разведки бригадной артиллерийской группы 93 бригады ВСУ", - сказал Осадчий.
Он уточнил, что с помощью "Тритон М1" в районе Голубовского был обнаружен и принудительно посажен беспилотник типа "Фурия". Фото и видео материалы с него изучаются Народной милицией и будут переданы в Генпрокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров украинских силовиков.