В ЛНР заявили, что перехватили БПЛА, корректировавший огонь по поселку

Он уточнил, что с помощью "Тритон М1" в районе Голубовского был обнаружен и принудительно посажен беспилотник типа "Фурия". Фото и видео материалы с него изучаются Народной милицией и будут переданы в Генпрокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров украинских силовиков.