Небензя прокомментировал мирный процесс в Ливии

Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке

ООН, 30 янв – РИА Новости. Политическое урегулирование в Ливии не должно стать ареной для международной конкуренции, заявил на заседании Политическое урегулирование в Ливии не должно стать ареной для международной конкуренции, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

"Считаем, что Совет (Безопасности ООН – ред.) должен поддерживать шаги, способствующие запуску политического трека, и принимать такие решения, которые будут способствовать преодолению противоречий с ливийскими сторонами. Политурегулирование в Ливии не должно быть ареной для международной конкуренции", - сказал Небензя.

По его словам, важно учитывать мнение и интересы непосредственных соседей Ливии.

Как указал Небензя, урегулирование в Ливии является прежде всего диалогом самих ливийцев. "Берлин (берлинская конференция по Ливии – ред.) должен был задать необходимый для этого контекст, атмосферу на внешнем периметре, послать ливийским сторонам недвусмысленный сигнал", - отметил Небензя.

"Необходимо иметь ясность об отношении ливийских сторон ко всем положениям итогового документа конференции. Мы внимательно выслушали господина Гассана Саламе (спецпосланника генсека ООН по Ливии – ред.). И планируем продолжить разговоры с ним с тем, чтобы прояснить детали его плана", - заявил Небензя.

"Рассчитываем на то, что эти вопросы позволит прояснить встреча в ближайшее время совместной военной комиссии "5+5", - добавил он.

Создание военного комитета, включающего представителей противоборствующих сторон, было объявлено по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. В документе, принятом по итогам конференции, сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает формирование объединенной военной комиссии в формате "5+5" - по пять представителей от возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром ЛНА и от правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем

Цель работы военного комитета - вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее рассчитывал на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января. Однако этого не произошло.