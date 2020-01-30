Небензя прокомментировал мирный процесс в Ливии

ООН, 30 янв – РИА Новости. Политическое урегулирование в Ливии не должно стать ареной для международной конкуренции, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Считаем, что Совет (Безопасности ООН – ред.) должен поддерживать шаги, способствующие запуску политического трека, и принимать такие решения, которые будут способствовать преодолению противоречий с ливийскими сторонами. Политурегулирование в Ливии не должно быть ареной для международной конкуренции", - сказал Небензя.
По его словам, важно учитывать мнение и интересы непосредственных соседей Ливии.
Как указал Небензя, урегулирование в Ливии является прежде всего диалогом самих ливийцев. "Берлин (берлинская конференция по Ливии – ред.) должен был задать необходимый для этого контекст, атмосферу на внешнем периметре, послать ливийским сторонам недвусмысленный сигнал", - отметил Небензя.
"Необходимо иметь ясность об отношении ливийских сторон ко всем положениям итогового документа конференции. Мы внимательно выслушали господина Гассана Саламе (спецпосланника генсека ООН по Ливии – ред.). И планируем продолжить разговоры с ним с тем, чтобы прояснить детали его плана", - заявил Небензя.
"Рассчитываем на то, что эти вопросы позволит прояснить встреча в ближайшее время совместной военной комиссии "5+5", - добавил он.
Создание военного комитета, включающего представителей противоборствующих сторон, было объявлено по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. В документе, принятом по итогам конференции, сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает формирование объединенной военной комиссии в формате "5+5" - по пять представителей от возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром ЛНА и от правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
Цель работы военного комитета - вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее рассчитывал на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января. Однако этого не произошло.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
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