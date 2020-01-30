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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-30T19:56+0300
https://ria.ru/20200130/1564079988.html
США продлили исключения из санкций для ряда ядерных проектов в Иране
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

США продлили исключения из санкций для ряда ядерных проектов в Иране

19:56 30.01.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США продлевают исключения из санкций для четырех ядерных проектов в Иране на 60 дней, заявил спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.
"США продлевают на 60 дней четыре ядерных исключения из санкций, которые позволят продолжить реализацию проектов по нераспространению, ограничивающих действия Ирана в ядерной области", - сказал он. В то же время он предупредил, что госсекретарь США Майк Помпео может в любой момент принять решение об обратном, в зависимости от развития ситуации.
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Исключения из санкций позволят странам, в том числе и России, продолжить взаимодействие с Ираном по тяжеловодному реактору в Араке, АЭС Бушер, по тегеранскому исследовательскому реактору и другим инициативам в области атомной энергетики.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что по вопросу продления исключений из санкций были разногласия между госдепом и минфином, однако в итоге позиция последнего ведомства перевесила.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Пентагона, при обстреле баз пострадали 50 американских военнослужащих.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
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