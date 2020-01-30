США продлили исключения из санкций для ряда ядерных проектов в Иране

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США продлевают исключения из санкций для четырех ядерных проектов в Иране на 60 дней, заявил спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

"США продлевают на 60 дней четыре ядерных исключения из санкций, которые позволят продолжить реализацию проектов по нераспространению, ограничивающих действия Ирана в ядерной области", - сказал он. В то же время он предупредил, что госсекретарь США Майк Помпео может в любой момент принять решение об обратном, в зависимости от развития ситуации.

Исключения из санкций позволят странам, в том числе и России, продолжить взаимодействие с Ираном по тяжеловодному реактору в Араке, АЭС Бушер, по тегеранскому исследовательскому реактору и другим инициативам в области атомной энергетики.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что по вопросу продления исключений из санкций были разногласия между госдепом и минфином, однако в итоге позиция последнего ведомства перевесила.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.