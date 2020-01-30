Священники: заразиться коронавирусом в храме через причастие нельзя

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Возможность заражения коронавирусом во время Божественной литургии через причастие из одной общей чаши отсутствует, заявили священнослужители Русской православной церкви, опрошенные РИА Новости.

"Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос", - сказал в четверг РИА Новости настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев.

Он также отметил, что в России нет зафиксированных случаев заболевания коронавирусом, поэтому прихожан и священнослужителей подворья угроза распространения эпидемии "хоть и не пугает, однако, конечно, вызывает озабоченность". В храме теперь еженедельно будут служить молебны о здравии тех, кого постигло это опасное заболевание.

В свою очередь известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) также отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли какие-то ограничения на причастие во время эпидемии и существует ли угроза заражения через евхаристические сосуды, с которыми соприкасается масса верующих.

"Ответ однозначный и простой: нет. И доказательство тоже очень простое: страшные, повальные эпидемии, - по сравнению с которыми нынешняя - всего лишь мелкая неприятность, - были бичом христианских стран с глубокой древности вплоть до конца XIX столетия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще задолго до развития современной гигиены и эпидемиологии люди умели находить пути распространения инфекции, и "никогда святое причастие к ним не относилось", а "если бы такой случай был, о нем на всех углах непрерывно трубили бы враги Христа".

"И сегодня каждый священник, завершая причащение прихожан, воочию всех вкладывает евхаристическую лжицу себе в рот - хоть он уже причастился Святых Даров, - чтобы напомнить: все мы причащаемся от одной чаши", - добавил священнослужитель.

При этом иеромонах Макарий отметил, что совсем не против различных гигиенических мер, "совершенно естественных для здравомыслящих людей", которые "никак не связаны со святым таинством Евхаристии (причащения – ред.)". Например, чтобы болеющему или боящемуся заразиться приходить в храм в медицинской маске. "Разумеется, эти и другие меры предосторожности каждый принимает по своему усмотрению, учитывая возраст, состояние здоровья и другие важные факторы", - сказал собеседник агентства.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.