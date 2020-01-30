Источник: РЖД возобновят грузовое движение через границу с Китаем

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. РЖД отменили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России Китаем , сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом нового приказа.

Ранее РЖД подготовили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки.

"В связи с поступившими разъяснениями... оперативный приказ отменяется", - процитировал источник текст приказа.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса . Позднее кабмин опубликовал текст документа, в котором говорилось, что движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 31 января ограничат из-за коронавируса.

Минтрансу России совместно с пограничной службой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года поручено временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ с Китаем.