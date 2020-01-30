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2020-01-30T20:29+0300
https://ria.ru/20200130/1564079928.html
Источник: РЖД возобновят грузовое движение через границу с Китаем
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РИА Новости

Источник: РЖД возобновят грузовое движение через границу с Китаем

20:19 30.01.2020 (обновлено: 20:29 30.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой поезд
Грузовой поезд
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовой поезд. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. РЖД отменили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России с Китаем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом нового приказа.
Ранее РЖД подготовили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки.
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
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"В связи с поступившими разъяснениями... оперативный приказ отменяется", - процитировал источник текст приказа.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса. Позднее кабмин опубликовал текст документа, в котором говорилось, что движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 31 января ограничат из-за коронавируса.
Минтрансу России совместно с пограничной службой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года поручено временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ с Китаем.
В перечне пунктов пропуска, движение через которое временно ограничивается: автомобильный и железнодорожный пункты пропуска Забайкальск – Маньчжурия, а также пункты Староцурухайтуйский – Хэйшаньтоу, Олочи – Шивэй, Благовещенск – Хэйхэ, Поярково – Сюнькэ, Амурзет – Лобэй, Нижнеленинское – Тунцзян, Хабаровск – Фуюань, Покровка – Жаохэ, Турий Рог – Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка – Дуннин, Краскино – Хуньчунь, и Махалино – Хуньчунь.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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