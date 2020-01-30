Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает горожан о мокром снеге и гололедице на дорогах в четверг вечером.
"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 18.40 до 24.00 30.01.2020 местами в городе Москве сохранится снег, мокрый снег, местами сильный, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", - говорится в сообщении на сайте главка.
В связи с этим МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
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