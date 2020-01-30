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Минпросвещения работает над вопросом отраслевой оплаты труда педагогов
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РИА Новости

Минпросвещения работает над вопросом отраслевой оплаты труда педагогов

19:50 30.01.2020 (обновлено: 20:15 30.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ начинает анализ систем оплаты труда педагогов, чтобы на его основе принять решение о формировании единых принципов отраслевой оплаты труда, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы начинаем анализ соответствующих систем оплаты труда педагогических работников, чтобы на его основе принять решение о формировании единых принципов отраслевой оплаты труда", - сказал Кравцов на заседании Госсовета.
По его словам, к обсуждению данной темы министерство будет привлекать не только регионы и муниципалитеты, но и профсоюз.
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Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года.
Основными задачами совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.
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Министерство просвещения РоссииСергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
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