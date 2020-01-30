Минпросвещения работает над вопросом отраслевой оплаты труда педагогов

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ начинает анализ систем оплаты труда педагогов, чтобы на его основе принять решение о формировании единых принципов отраслевой оплаты труда, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов

"Мы начинаем анализ соответствующих систем оплаты труда педагогических работников, чтобы на его основе принять решение о формировании единых принципов отраслевой оплаты труда", - сказал Кравцов на заседании Госсовета.

По его словам, к обсуждению данной темы министерство будет привлекать не только регионы и муниципалитеты, но и профсоюз.

Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года.