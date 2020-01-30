Путин рассмотрит просьбу по расширению границ Сарова

КРАСНОГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Глава города Саров Нижегородской области Алексей Голубев на заседании Госсовета попросил Владимира Путина издать указ о расширении границ города, президент пообещал рассмотреть его просьбу.
Во время заседания Совета по развитию местного самоуправления глава города Саров обратился к Путину с просьбой издать указ о расширении границ города. По его словам, Сарову нужна еще территория, "уже негде строиться". Он отметил, что проект уже разработан и попросил рассмотреть этот вопрос.
"Давайте, если нужна наша помощь", - ответил ему Путин.
Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года.
Основными задачами совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.