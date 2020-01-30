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Путин рассмотрит просьбу по расширению границ Сарова
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РИА Новости

Путин рассмотрит просьбу по расширению границ Сарова

19:49 30.01.2020 (обновлено: 20:17 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
КРАСНОГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Глава города Саров Нижегородской области Алексей Голубев на заседании Госсовета попросил Владимира Путина издать указ о расширении границ города, президент пообещал рассмотреть его просьбу.
Во время заседания Совета по развитию местного самоуправления глава города Саров обратился к Путину с просьбой издать указ о расширении границ города. По его словам, Сарову нужна еще территория, "уже негде строиться". Он отметил, что проект уже разработан и попросил рассмотреть этот вопрос.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
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"Давайте, если нужна наша помощь", - ответил ему Путин.
Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года.
Основными задачами совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.
Саров
18 марта 2019, 08:00Специальный репортаж
"Охраняется как государственная граница". Как живет закрытый город Саров
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