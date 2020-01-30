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Религия и мировоззрение
2020-01-30T19:51+0300
https://ria.ru/20200130/1564079688.html
Иерарх: Константинополь устранился от диалога о кризисе православия
https://cdn25.img.ria.ru/images/155982/15/1559821567_0:945:2048:2097_1036x0_80_0_0_66df0ab053d56bef4cecfc877f44a5fb.jpg
РИА Новости

Иерарх: Константинополь устранился от диалога о кризисе православия

19:51 30.01.2020
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© РИА Новости / Антон СкрипуновОбъявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года
Объявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поместные православные церкви, выступающие на стороне Константинопольского патриархата, ожидают конструктивного решения кризиса мирового православия, но оно возможно в диалоге, от которого устранился сам Константинополь, заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).
"Главная причина современного кризиса (мирового православия – ред.) заключается в том, что Константинопольский патриарх просто самоустранился от любого диалога на данную тему", - сказал он в четверг журналистам в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, подчеркнув, что такая ситуация не может быть приемлемой.
"Даже поместные церкви, которые на стороне Константинопольского патриархата, ожидали бы конструктива в разрешении данной проблемы (раскола и кризиса мирового православия – ред.), а чтобы это случилось, в частности, необходимо встречаться, обсуждать, искать точки соприкосновения", - отметил митрополит.
По его словам, действия Константинопольского патриархата в отношении раскола на Украине и в других поместных церквях, в частности, в Сербской православной церкви, "вызывает огромное смущение среди православных верующих во всех пометных церквях", поэтому "без общего обсуждения эти вопросы не будут сняты".
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Он напомнил, что любые проблемы, которые возникают в церковной жизни, должны обсуждаться соборно, сообща, "потому что мы веруем в "единую соборную, апостольскую церковь" (из "Символа веры" – ред.), где не может быть диктата и папизма".
"Каноны и правила, учрежденные Церковью в древности, нуждается в новом осмыслении, чтобы они были актуализированы, чтобы Церковь жила и руководствовалась ими на всех континентах во всех Поместных Церквях вне зависимости от политической или исторической конъюнктуры, которая иногда подталкивает представителей некоторых церквей на компромиссы со своей совестью", - подытожил иерарх.
Пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви проходит 30-31 января в Москве. На нем рассматривают проекты документов, которые затем будут представлены Архиерейскому собору. По информации синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Межсоборное присутствие - уникальный совещательный орган Русской церкви, который не имеет аналогов в других поместных православных церквях. В его работе принимают участие миряне, духовенство, в том числе руководство Русской церкви. Это дает возможность для открытого обсуждения вопросов, которые интересны каждому прихожанину.
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