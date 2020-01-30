Иерарх: Константинополь устранился от диалога о кризисе православия

Объявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поместные православные церкви, выступающие на стороне Константинопольского патриархата, ожидают конструктивного решения кризиса мирового православия, но оно возможно в диалоге, от которого устранился сам Константинополь, заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

"Главная причина современного кризиса (мирового православия – ред.) заключается в том, что Константинопольский патриарх просто самоустранился от любого диалога на данную тему", - сказал он в четверг журналистам в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, подчеркнув, что такая ситуация не может быть приемлемой.

"Даже поместные церкви, которые на стороне Константинопольского патриархата, ожидали бы конструктива в разрешении данной проблемы (раскола и кризиса мирового православия – ред.), а чтобы это случилось, в частности, необходимо встречаться, обсуждать, искать точки соприкосновения", - отметил митрополит.

По его словам, действия Константинопольского патриархата в отношении раскола на Украине и в других поместных церквях, в частности, в Сербской православной церкви, "вызывает огромное смущение среди православных верующих во всех пометных церквях", поэтому "без общего обсуждения эти вопросы не будут сняты".

Он напомнил, что любые проблемы, которые возникают в церковной жизни, должны обсуждаться соборно, сообща, "потому что мы веруем в "единую соборную, апостольскую церковь" (из "Символа веры" – ред.), где не может быть диктата и папизма".

"Каноны и правила, учрежденные Церковью в древности, нуждается в новом осмыслении, чтобы они были актуализированы, чтобы Церковь жила и руководствовалась ими на всех континентах во всех Поместных Церквях вне зависимости от политической или исторической конъюнктуры, которая иногда подталкивает представителей некоторых церквей на компромиссы со своей совестью", - подытожил иерарх.