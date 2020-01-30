Путин исполнил мечту общественников во время встречи в Подмосковье

КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в подмосковном Красногорске пообщался с представителями общественных организаций и исполнил мечту некоторых из них - сделал совместную фотографию.

Перед началом заседания Совета по развитию местного самоуправления Путин ознакомится с работой Центра управления регионом Московской области. Во время осмотра президенту представитель Татарстана рассказал президенту, что в конце прошлого года от родителей стали поступать обращения о продаже подросткам снюсов.

"Мы запретили продажу снюсов, и проблема была решена", - рассказали главе государства. Путин в ответ отметил, что если в регионе и запретили продажу снюсов, это еще не значит, что проблема решена. "Надо продолжать работать", - указал президент.

Также президенту рассказали о развитии города Железноводска Ставропольского края. В том числе речь зашла о велотрассе, которая пройдет по лесам. Также Путину сообщили о работе приложения "Добродел" в Подмосковье.

В конце встречи к Путину обратились представители общественных организаций: "Сфотографируйтесь с нами, пожалуйста, исполните нашу мечту".