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Путин исполнил мечту общественников во время встречи в Подмосковье
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РИА Новости

Путин исполнил мечту общественников во время встречи в Подмосковье

19:43 30.01.2020 (обновлено: 19:44 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центра управления регионом Московской области
 Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центра управления регионом Московской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центра управления регионом Московской области
КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в подмосковном Красногорске пообщался с представителями общественных организаций и исполнил мечту некоторых из них - сделал совместную фотографию.
Перед началом заседания Совета по развитию местного самоуправления Путин ознакомится с работой Центра управления регионом Московской области. Во время осмотра президенту представитель Татарстана рассказал президенту, что в конце прошлого года от родителей стали поступать обращения о продаже подросткам снюсов.
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"Мы запретили продажу снюсов, и проблема была решена", - рассказали главе государства. Путин в ответ отметил, что если в регионе и запретили продажу снюсов, это еще не значит, что проблема решена. "Надо продолжать работать", - указал президент.
Также президенту рассказали о развитии города Железноводска Ставропольского края. В том числе речь зашла о велотрассе, которая пройдет по лесам. Также Путину сообщили о работе приложения "Добродел" в Подмосковье.
В конце встречи к Путину обратились представители общественных организаций: "Сфотографируйтесь с нами, пожалуйста, исполните нашу мечту".
"Это и моя мечта", - ответил на это глава государства, после чего сфотографировался с общественниками.
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Владимир ПутинКрасногорскМосковская областьОбщество
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