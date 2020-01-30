Эксперт оценил рекомендации Минздрава по лечению коронавируса

Прохожие в защитных масках на одной из улиц. Архивное фото

Прохожие в защитных масках на одной из улиц

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Препараты, перечисленные Препараты, перечисленные Минздравом России в списке временных методических рекомендаций по лечению нового типа коронавирусной инфекции , обладают серьёзными побочными эффектами и не подходят для самостоятельного приема, поэтому их должен назначать врач, заявил РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее в четверг Минздрав опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Согласно ним, при лечении такой инфекции у взрослых следует использовать препараты "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Рекомбинантный интерферон бета-1b". Некоторые из препаратов вызывают тяжелые побочные эффекты, поэтому к их применению надо относиться с осторожностью, предупредили в ведомстве.

"Все эти три препарата довольно серьёзные: "Рибавирин" входит в состав классической схемы лечения гепатита С, хотя известно, что он эффективен и при других вирусных заболеваниях. "Лопинавир/Ритонавир" – комбинация, которая используется для лечения ВИЧ, интерферон бета-1b используется в качестве одного из препаратов для лечения рассеянного склероза", - рассказал Беспалов.

"Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача. Они совершенно точно не подходят для профилактики и тем более самостоятельного приёма", - подчеркнул эксперт.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.