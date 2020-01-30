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Туризм
2020-01-30T20:15+0300
https://ria.ru/20200130/1564079379.html
Эксперты выяснили, сколько российских туристов купили путевки в Китай
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РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько российских туристов купили путевки в Китай

20:15 30.01.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaОбработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские туроператоры могут недополучить порядка 500-700 миллионов рублей, если до начала марта 2020 года не возобновится продажа путевок в Китай, которая была приостановлена из-за вспышки коронавируса, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По данным Ростуризма, глубина продаж достигает июня. Оценочно забронировано и частично или полностью оплачено примерно 30-32 тысяч туров. Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери выездного туризма составят примерно 500-700 миллионов рублей", — прокомментировала ситуацию спикер.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
По рекомендации Ростуризма российские туроператоры 24 января приостановили продажу туров в Китай из-за вспышки коронавируса до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране. При аннуляции уже купленных туров туристам полагается возмещение полной стоимости путевки. Однако многие туристы предпочитают перебронировать туры в Китай на другие даты или направления.
Посетительница музея в Москве в медицинской маске.
Вчера, 15:22Туризм
Российский турбизнес оценил потери из-за прекращения потока из Китая
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