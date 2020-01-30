Эксперты выяснили, сколько российских туристов купили путевки в Китай

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские туроператоры могут недополучить порядка 500-700 миллионов рублей, если до начала марта 2020 года не возобновится продажа путевок в Китай, которая была приостановлена из-за вспышки коронавируса, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По данным Ростуризма, глубина продаж достигает июня. Оценочно забронировано и частично или полностью оплачено примерно 30-32 тысяч туров. Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери выездного туризма составят примерно 500-700 миллионов рублей", — прокомментировала ситуацию спикер.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.