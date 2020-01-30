Путин объяснил, почему не полетел на заседание в Саров

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, жаль, что не приехали мы в Саров, не посмотрели. Мы подготовили демонстрацию. Надеюсь, что все-таки это состоится, и мы обязательно вам покажем", - начал свое выступление глава администрации Сарова Алексей Голубев.