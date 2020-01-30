Путин объяснил, почему не полетел на заседание в Саров

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил перенос заседания Совета по развитию местного самоуправления из Сарова в Красногорск неподходящими для полетов погодными условиями.
"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, жаль, что не приехали мы в Саров, не посмотрели. Мы подготовили демонстрацию. Надеюсь, что все-таки это состоится, и мы обязательно вам покажем", - начал свое выступление глава администрации Сарова Алексей Голубев.
"Погода не позволяет, к сожалению", - отреагировал Путин.
Ранее приглашенный для участия в мероприятии глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко сообщал, что президентский Совет по развитию местного самоуправления пройдет в городе Саров Нижегородской области.