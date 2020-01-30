Путин отметил необходимость увеличивать численность населения в России

КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями общественных организаций Подмосковья в Красногорске отметил, что в России нужно увеличивать количество жителей.
Один из общественников, отмечая презентации своих коллег, в какой-то момент обмолвился, что Россия большая, жителей много. Президент поправил выступающего, отметив, что это не совсем так.
"Жителей маловато, нужно увеличивать", - сказал Путин.
Докладчик с согласился с поправкой.
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