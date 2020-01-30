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Путин отметил необходимость увеличивать численность населения в России
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РИА Новости

Путин отметил необходимость увеличивать численность населения в России

19:35 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями общественных организаций Подмосковья в Красногорске отметил, что в России нужно увеличивать количество жителей.
Один из общественников, отмечая презентации своих коллег, в какой-то момент обмолвился, что Россия большая, жителей много. Президент поправил выступающего, отметив, что это не совсем так.
"Жителей маловато, нужно увеличивать", - сказал Путин.
Докладчик с согласился с поправкой.
Никольская улица в Москве
27 декабря 2019, 07:54
Росстат спрогнозировал заметное изменение численности населения России
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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