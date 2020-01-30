Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T19:29+0300
https://ria.ru/20200130/1564079041.html
Моралес не исключил возвращения в политику
https://cdn21.img.ria.ru/images/156019/97/1560199715_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_73f0fc35dd5078b567e9adb824b8e42d.jpg
РИА Новости

Моралес не исключил возвращения в политику

19:29 30.01.2020
165
© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
© AP Photo / Juan Karita
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью радио Destape Radio, что не исключает возвращения в политику в качестве депутата или сенатора.
"В моем департаменте меня попросили быть кандидатом в депутаты или сенаторы, это пока обсуждается и будет зависеть от того департамента, где я жил, то есть Кочабамбы", - заявил Моралес.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
Боливия
18 января, 00:11
Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
200001
Обсудить 0
Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Глава Пентагона Марк Эспер
США работают с Ираком по размещению систем Patriot
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ заявила, что не пустила на Украину более пяти тысяч россиян
Глава Пентагона Марк Эспер
США будут корректировать свое присутствие в Африке, заявил Эспер
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В СБ ООН заявили о несоблюдении перемирия в Ливии
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя прокомментировал мирный процесс в Ливии
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
В Иране прокомментировали новые санкции США
Лондон, Великобритания
Эксперты оценили последствия Brexit для Великобритании и Евросоюза
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
Германия призвала прекратить огонь в Идлибе
Здание Капитолия в Вашингтоне
Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Москалькова обсудила с Миятович нарушение прав россиянина Винника
Земля с борта Международной космической станции
На запущенном с МКС американском военном спутнике возникла проблема
Объявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года
Иерарх: Константинополь устранился от диалога о кризисе православия
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова назвала обвинения Лондона в адрес РФ в кибератаках болтовней
Медицинские работники в защитных костюмах на КПП в Китае
ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение людей из-за коронавируса
Полицейский в Индии
В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Лента новостейМолния