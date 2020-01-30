США работают с Ираком по размещению систем Patriot

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США работают с Ираком по размещению систем ПВО Patriot после удара Ирана по иракским военным базам, где были расквартированы американские военнослужащие, заявил журналистам в Пентагоне в четверг министр обороны США Марк Эспер

"Мы должны обеспечить разрешение со стороны правительства принимающей страны. Мы должны это разработать и проработать", - ответил Эспер на вопрос о том, почему США не переместили данное оружие в Ирак после обстрела.

"Мы работаем с иракским правительством над этим вопросом", - подтвердил, в свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли

По его словам, необходимо проработать некоторые вопросы по логистике возможного направления Patriot в страну.