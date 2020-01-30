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США работают с Ираком по размещению систем Patriot
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РИА Новости

США работают с Ираком по размещению систем Patriot

19:22 30.01.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США работают с Ираком по размещению систем ПВО Patriot после удара Ирана по иракским военным базам, где были расквартированы американские военнослужащие, заявил журналистам в Пентагоне в четверг министр обороны США Марк Эспер.
"Мы должны обеспечить разрешение со стороны правительства принимающей страны. Мы должны это разработать и проработать", - ответил Эспер на вопрос о том, почему США не переместили данное оружие в Ирак после обстрела.
"Мы работаем с иракским правительством над этим вопросом", - подтвердил, в свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
По его словам, необходимо проработать некоторые вопросы по логистике возможного направления Patriot в страну.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие, 50 американцев получили контузии. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.
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