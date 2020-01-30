Патриарх Кирилл пропел "Вечную память" протоиерею Всеволоду Чаплину

В 1985 году Чаплин поступил на работу в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах он возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом, где и стал широко известен. Всего работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет.