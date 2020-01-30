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Религия и мировоззрение
2020-01-30T19:19+0300
https://ria.ru/20200130/1564078600.html
Патриарх Кирилл пропел "Вечную память" протоиерею Всеволоду Чаплину
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564014751_0:66:3072:1793_1036x0_80_0_0_41a7d622ee0c4b8a5b6d72d21dde15f6.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл пропел "Вечную память" протоиерею Всеволоду Чаплину

19:18 30.01.2020 (обновлено: 19:19 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным в ритуальном зале Троекуровского кладбища Москвы
На церемонии прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным в ритуальном зале Троекуровского кладбища Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
На церемонии прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным в ритуальном зале Троекуровского кладбища Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и участники пленума Межсоборного присутствия Русской православной церкви в четверг молитвенно помянули протоиерея Всеволода Чаплина, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Известный московский священник скончался в минувшее воскресенье.
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"По окончании сегодняшнего заседания пленума Межсоборного присутствия участники заседания по предложению святейшего патриарха Кирилла пропели "Вечную память" новопреставленному протоиерею Всеволоду Чаплину, бывшему членом Присутствия", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
В 1985 году Чаплин поступил на работу в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах он возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом, где и стал широко известен. Всего работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет.
Отпевание Чаплина совершал протопресвитер Владимир Диваков вместе с представителями московского духовенства.
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Религия и мировоззрениеУмер протоиерей Всеволод ЧаплинВладимир ЛегойдаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Всеволод ЧаплинМоскваОбщество
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