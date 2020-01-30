Патриарх Кирилл пропел "Вечную память" протоиерею Всеволоду Чаплину

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и участники пленума Межсоборного присутствия Русской православной церкви в четверг молитвенно помянули протоиерея Всеволода Чаплина, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Известный московский священник скончался в минувшее воскресенье.
"По окончании сегодняшнего заседания пленума Межсоборного присутствия участники заседания по предложению святейшего патриарха Кирилла пропели "Вечную память" новопреставленному протоиерею Всеволоду Чаплину, бывшему членом Присутствия", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
В 1985 году Чаплин поступил на работу в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах он возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом, где и стал широко известен. Всего работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет.
Отпевание Чаплина совершал протопресвитер Владимир Диваков вместе с представителями московского духовенства.