Москалькова рассказала о ходатайстве Иссахар о помиловании

"Нет, не было. Эта тема в ходатайстве о помиловании не поднималась ни ею, ни в моем ходатайстве", - заявила Москалькова журналистам, отвечая на вопрос, поднималась ли в ее ходатайстве президенту о помиловании тема о признании вины.

Она подчеркнула, что в этом случае важнее акцент на вопросы милосердия и гуманизма к человеку, который оказался в другой стране.

Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявляла, что в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину.