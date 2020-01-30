Москалькова рассказала о ходатайстве Иссахар о помиловании

СТРАСБУРГ, 30 янв - РИА Новости. В ходатайстве осужденной в РФ за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар президенту России о помиловании тема признания вины не поднималась, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что указ о помиловании Иссахар подписан.
"Нет, не было. Эта тема в ходатайстве о помиловании не поднималась ни ею, ни в моем ходатайстве", - заявила Москалькова журналистам, отвечая на вопрос, поднималась ли в ее ходатайстве президенту о помиловании тема о признании вины.
Она подчеркнула, что в этом случае важнее акцент на вопросы милосердия и гуманизма к человеку, который оказался в другой стране.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявляла, что в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину.