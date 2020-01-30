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В Грузии госпитализировали прилетевшую из Китая туристку
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РИА Новости

В Грузии госпитализировали прилетевшую из Китая туристку

19:15 30.01.2020 (обновлено: 19:16 30.01.2020)
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© РИА Новости / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Тбилиси
Автомобиль скорой помощи в Тбилиси
© РИА Новости / Леван Авлабрели
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Автомобиль скорой помощи в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Гражданка Грузии с ребенком, которая недавно посещала Китай, госпитализирована из международного аэропорта Тбилиси с высокой температурой.
Глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что женщина прибыла транзитным рейсом из Китая, при этом он не уточнил, в каком городе она побывала. По данным грузинского Первого канала, женщина доставлена в клинику с ребенком, они две недели назад посещали город Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса.
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"Проверку также проходит гражданка Грузии, которая сегодня вечером вернулась из Китая транзитным рейсом. В аэропорту у нее была зафиксирована высокая температура и другие симптомы респираторной инфекции. Молекулярное исследование пройдет в центре Лугара", - заявил Гамкрелидзе журналистам.
Ранее в четверг из грузинского Казбеги в инфекционную больницу в Тбилиси была доставлена группа китайских туристов из девяти человек, у двоих детей отмечалась высокая температура. Гамкрелидзе заявил, что результаты анализов госпитализированных в Тбилиси двух китайских детей выявили наличие гриппа типа "А", коронавирус исключается.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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