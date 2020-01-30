В Грузии госпитализировали прилетевшую из Китая туристку

ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Гражданка Гражданка Грузии с ребенком, которая недавно посещала Китай , госпитализирована из международного аэропорта Тбилиси с высокой температурой.

Глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что женщина прибыла транзитным рейсом из Китая, при этом он не уточнил, в каком городе она побывала. По данным грузинского Первого канала, женщина доставлена в клинику с ребенком, они две недели назад посещали город Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса

"Проверку также проходит гражданка Грузии, которая сегодня вечером вернулась из Китая транзитным рейсом. В аэропорту у нее была зафиксирована высокая температура и другие симптомы респираторной инфекции. Молекулярное исследование пройдет в центре Лугара", - заявил Гамкрелидзе журналистам.

Ранее в четверг из грузинского Казбеги в инфекционную больницу в Тбилиси была доставлена группа китайских туристов из девяти человек, у двоих детей отмечалась высокая температура. Гамкрелидзе заявил, что результаты анализов госпитализированных в Тбилиси двух китайских детей выявили наличие гриппа типа "А", коронавирус исключается.