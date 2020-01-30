В Подмосковье приняли меры против распространения коронавируса

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В Подмосковье региональные власти приняли всевозможные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, передает телеканал В Подмосковье региональные власти приняли всевозможные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, передает телеканал "360" со ссылкой на областной минздрав.

Отмечается, что в регионе организован оперативный штаб по контролю ситуации, в который вошли представители профильных ведомств.

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, медицинские организации обеспечены достаточным количеством противовирусных препаратов, средствами индивидуальной защиты и расходными материалами для отбора проб и проведения лабораторных исследований.

Медицинские бригады круглосуточно дежурят в аэропортах, относящихся к области. Особое внимание уделяется людям, которые прилетают из Китая.