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Новости Подмосковья
2020-01-30T19:13+0300
https://ria.ru/20200130/1564078326.html
В Подмосковье приняли меры против распространения коронавируса
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РИА Новости

В Подмосковье приняли меры против распространения коронавируса

19:13 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПациент в городской поликлинике
Пациент в городской поликлинике
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В Подмосковье региональные власти приняли всевозможные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, передает телеканал "360" со ссылкой на областной минздрав.
Отмечается, что в регионе организован оперативный штаб по контролю ситуации, в который вошли представители профильных ведомств.
По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, медицинские организации обеспечены достаточным количеством противовирусных препаратов, средствами индивидуальной защиты и расходными материалами для отбора проб и проведения лабораторных исследований.
Медицинские бригады круглосуточно дежурят в аэропортах, относящихся к области. Особое внимание уделяется людям, которые прилетают из Китая.
"Разработан четкий алгоритм действий медиков при подозрении у пациента симптомов коронавируса. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Московской области", – заверили в пресс-службе ведомства.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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