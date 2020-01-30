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Сибирский пленник: как генерал Саддама Хусейна попал в алтайское село
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РИА Новости

Сибирский пленник: как генерал Саддама Хусейна попал в алтайское село

19:15 30.01.2020 (обновлено: 21:43 30.01.2020)
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Битва беглого иракского генерала и сварливой русской тещи в заснеженной сибирской деревне — как будто сюжет нелепой кинокомедии. Нюанс в том, что это происходит на самом деле. Съемочная группа проекта "ТОК" отправилась в Алтайский край снимать историю любви арабского офицера и одинокой русской девушки, но реальность оказалась куда причудливее.
Кадим Обаид называет себя генералом армии Саддама Хусейна. По его словам, после падения Багдада он десять лет работал на гражданке, пока не понял, что дальше оставаться в Ираке опасно. Вместе с тремя детьми он рванул в Россию, где через Facebook познакомился с Верой. Дальше, что называется, завертелось. Медовый месяц молодоженов в селе Полевом длился недолго, ведь на мать невесты Галину чары гостя из далекой пустыни не подействовали совсем. "Ты приехал дебил дебилом, у вас там, наверное, все можно" — примерно в таком ключе Галина Кашенцева общается со свежеиспеченным зятем.
Кадим Обаид
Кадим Обаид
Кадим Обаид
Перед камерой "ТОКа" развернулась самая настоящая семейная драма. Теща считает Кадима аферистом и винит во всех смертных грехах. Жена Вера скрывается от журналистов. Сам иракец говорит, что приехал сюда работать и растить детей вместе с возлюбленной. Все соседи отзываются о нем как о добродушном порядочном человеке, который никому не делает плохого, а даже наоборот, всегда поможет: то дорожку от снега почистить, то угля для печки привезти.
Приезд иммигранта всколыхнул сонное сибирское село и дал авторам возможность снять захватывающий фильм о любви, доверии, предрассудках и неизменно широкой русской душе.
Кадим Обаид и Галина Кашенцева
Кадим Обаид и Галина Кашенцева
Кадим Обаид и Галина Кашенцева
813312507
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