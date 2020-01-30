Москалькова получила запрос о помощи от моряков, арестованных в Греции

Ранее в российских СМИ появились сообщения, что моряки Антон Каррамов и Платон Давыдов получили сроки по 395 лет за перевозку нелегалов. По утверждению родственников, моряков нанимали перевозить туристов в турецком Бодруме, но угрозами заставили перевозить мигрантов. Посольство России в Греции позже подтвердило, что двое российских моряков приговорены на длительные сроки за незаконную перевозку мигрантов, и сообщило, что под арестом за этот вид преступления находятся 24 гражданина России.

"Да, я получила запрос от двенадцати моряков, в отношении которых было возбуждено следствие на территории Греции. Двое из них осуждены, остается у стороны защиты возможность обжаловать приговоры", - сказала Москалькова журналистам.

"Я со своей стороны сделала запрос в адрес уполномоченного по правам человека в Греции с просьбой, по возможности, посетить их, выяснить есть ли у них связь с родственниками, какое у них состояние здоровья, обеспечены ли они адвокатской помощью, нет ли препятствий по консульской конвенции в посещении консула. Надеюсь, что реакция поступит", - добавила она.