Верховный суд проанализирует вопросы, указанные в поручениях Путина

В поручениях президент рекомендует Верховному суду РФ рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, подсудных присяжным заседателям, и о целесообразности введения института следственного судьи. Помимо этого, ведомствам совместно предлагается рассмотреть вопрос о наделении стороны защиты правом назначать судебную экспертизу. Также Путин рекомендует проанализировать правоприменительную и судебную практики по делам о защите чести и достоинства.