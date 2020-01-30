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Верховный суд проанализирует вопросы, указанные в поручениях Путина
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РИА Новости

Верховный суд проанализирует вопросы, указанные в поручениях Путина

19:05 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ проанализирует запросы, указанные в поручениях президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
В поручениях президент рекомендует Верховному суду РФ рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, подсудных присяжным заседателям, и о целесообразности введения института следственного судьи. Помимо этого, ведомствам совместно предлагается рассмотреть вопрос о наделении стороны защиты правом назначать судебную экспертизу. Также Путин рекомендует проанализировать правоприменительную и судебную практики по делам о защите чести и достоинства.
"Весь объем необходимых работ по анализу, обобщению и представлению позиции будет предоставлен в срок", - отметил Одинцов.
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