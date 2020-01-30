Энрике Иглесиас выступит с концертом в Москве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Популярный испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас после длительной паузы выступит с концертом в Москве 30 мая, представив шоу не только с известными хитами, но и композициями из нового альбома, сообщили в четверг организаторы мероприятия.

"Настоящая легенда латиноамериканской поп-музыки, многократный обладатель премий "Грэмми" и "American Music Awards", кумир миллионов, обворожительный и талантливый – после длительной паузы Энрике Иглесиас возвращается в Россию! 30 мая он выступит в Москве на ВТБ Арене, а 1 июня - в Сочи во дворце спорта "Большой". В грандиозное шоу войдут не только хорошо известные хиты, но и песни из нового альбома, релиз которого ожидается в этом году", - сообщили организаторы.