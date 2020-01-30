Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-30T20:14+0300
https://ria.ru/20200130/1564077950.html
Энрике Иглесиас выступит с концертом в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/36370/27/363702775_0:114:1650:1042_1036x0_80_0_0_744cc227c59684be467d3a63651ecde1.jpg
РИА Новости

Энрике Иглесиас выступит с концертом в Москве

20:14 30.01.2020
264
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭнрике Иглесиас во время концерта в Москве
Энрике Иглесиас во время концерта в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Популярный испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас после длительной паузы выступит с концертом в Москве 30 мая, представив шоу не только с известными хитами, но и композициями из нового альбома, сообщили в четверг организаторы мероприятия.
"Настоящая легенда латиноамериканской поп-музыки, многократный обладатель премий "Грэмми" и "American Music Awards", кумир миллионов, обворожительный и талантливый – после длительной паузы Энрике Иглесиас возвращается в Россию! 30 мая он выступит в Москве на ВТБ Арене, а 1 июня - в Сочи во дворце спорта "Большой". В грандиозное шоу войдут не только хорошо известные хиты, но и песни из нового альбома, релиз которого ожидается в этом году", - сообщили организаторы.
Иглесиас по праву носит титул одного из самых успешных исполнителей в жанре латино-поп, 154 песни артиста занимали первое место в хит-парадах Billboard. На счету певца десять студийных пластинок, общий объем продаж которых, учитывая три сборника суперхитов, превысил 180 миллиона копий.
Билли Эйлиш и Финнеас О'Коннелл на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
27 января, 18:19Культура
Церемония вручения Грэмми: как это было
1020003
КультураМузыкаНовости культурыЭнрике Иглесиас
Рекомендуем
Социальная сеть Фейсбук
Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
Участница протеста против Brexit возле здания Парламента в Лондоне
Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
В Иране прокомментировали новые санкции США
Прихожане во время причастия на богослужении в крупнейшем русском храме Лондона — Успенском кафедральном соборе Сурожской епархии Русской православной церкви
Священники: заразиться коронавирусом в храме через причастие нельзя
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Турчак попросил Путина поддержать проект о народном бюджетировании
Флаг на здании Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
МВД предложило расширить список наркосодержащих растений
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции творческой группы Fashion Freak Show в Москве
Жан-Поль Готье представил в Петербурге Fashion Freak Show
Чужие или лишние: спор Путина и Голубева
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Москалькова обсудила с Миятович нарушение прав россиянина Винника
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково
Самолет со сработавшим датчиком разгерметизации приземлился во Внуково
Путин пошутил над бережливостью Силуанова
Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Внуково
Рейс Москва — Ростов возвращается во Внуково из-за технических проблем
Режиссер Оливер Стоун на форуме Synergy Global Forum
Оливер Стоун отметил качество работы RT
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Лента новостейМолния