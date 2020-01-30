Путин призвал создать цифровые платформы для реагирования на проблемы

"Современные технологии, в цифре выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, а значит, эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", - рассказал Путин на Совете по развитию местного самоуправления.

"Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах Российской Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления. Если где-то своих денежных средств не хватает, не хватает бюджета, значит, нужно поддержать такие начинания с других уровней бюджета. Необходимо проанализировать и опыт поощрения лучших муниципалитетов, местных проектных команд. Тиражировать, как я уже сказал, эти управленческие решения", - сообщил Путин.