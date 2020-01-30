Путин призвал создать цифровые платформы для реагирования на проблемы

КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал тиражировать положительные управленческие решения по всей стране, а также проанализировать опыт поощрения лучших муниципалитетов и местных проектных команд.
Путин отметил опыт властей Московской области и ряда других регионов в налаживании контакта с гражданами.
"Современные технологии, в цифре выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, а значит, эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", - рассказал Путин на Совете по развитию местного самоуправления.
Путин также отметил, что таких положительных примеров пока мало.
"Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах Российской Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления. Если где-то своих денежных средств не хватает, не хватает бюджета, значит, нужно поддержать такие начинания с других уровней бюджета. Необходимо проанализировать и опыт поощрения лучших муниципалитетов, местных проектных команд. Тиражировать, как я уже сказал, эти управленческие решения", - сообщил Путин.