Ученые обнаружили у африканцев гены неандертальцев

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американские исследователи из Принстонского университета установили, что жители Африки имеют значительно больше неандертальских генов, чем считалось ранее. Обнаружить их помогли новые вычислительные методы. Результаты исследования Американские исследователи из Принстонского университета установили, что жители Африки имеют значительно больше неандертальских генов, чем считалось ранее. Обнаружить их помогли новые вычислительные методы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

После того, как в 2009 году был прочитан геном неандертальца, выяснилось, что современные жители Азии, Европы и Америки унаследовали от неандертальцев приблизительно 2 процента своей ДНК. А у африканцев генов неандертальца не обнаружилось. Отсюда был сделан вывод о том, что эпизоды скрещивания между людьми и неандертальцами имели место уже после того, как люди ушли из Африки.

В последующих исследованиях, используя все более совершенные методы, ученые продолжали каталогизировать гены неандертальцев в неафриканских популяциях, стремясь лучше понять историю человечества, а также влияние ДНК неандертальцев на современного человека и его болезни.

При этом каталог генов неандертальцев в африканских популяциях так и не был составлен из-за технических ограничений и предположения, что неандертальцы и исконные африканские популяции были географически изолированы друг от друга.

Ученые из Принстонского университета во главе с Джошуа Аки (Joshua Akey) разработали новый метод цифровой обработки генетической информации, позволяющий искать в геноме свидетельства неандертальских предков.

Авторы назвали свой метод IBDmix — от названия генетического принципа "идентичность по происхождению" (identity by descent — IBD), в соответствии с которым идентичность фрагментов ДНК у двух индивидуумов считается признаком наличия общего предка, а длина сегмента IBD зависит от того, как давно эти люди имели общего предка. Например, братья и сестры имеют длинные сегменты IBD, а четвероюродные кузены — более короткие, потому что их общий предок удален на несколько поколений.

Таким образом, ученые получили возможность не просто идентифицировать в геноме современных людей ДНК неандертальцев, но и отличить последовательности, принадлежащие общим предкам, которые у них были 500 тысяч лет назад от тех последовательностей, которые возникли в результате более позднего эпизодического скрещивания, имевшего место примерно 50 тысяч лет назад.

Предыдущие методы, чтобы отличить общее происхождение от недавнего скрещивания, использовали принцип "эталонных популяций". Получилось так, что отобранные в качестве эталонов референтные популяции африканцев не имели ДНК неандертальцев. Новый же метод исследователи назвали "безреферентным", так как в нем, чтобы отличить общее происхождение от недавнего скрещивания, используются внутренние характеристики самой последовательности ДНК, такие как частота мутаций или длина сегментов IBD.

Авторы применили метод IBDmixдля обработки данных по африканским и неафриканским популяциям и обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев. Причем европейцы и азиаты имеют как ранние, так и поздние их варианты, а африканцы — только ранние. То есть, африканцы, имея неандертальцев в дальних предках, позже с ними уже не скрещивались.

"Это первый раз, когда мы обнаружили у африканцев фактический сигнал об их происхождении от неандертальцев, — приводятся в пресс-релизе университета слова Лу Чен (Lu Chen), сотрудницы Института интегративной геномики при Принстонском университете и соавтора исследования. — И результат показал, что этот уровень довольно высокий".

Как появились неандертальцы в Африке, ученые пока не знают. Возможно, это было связано с обратной миграцией древних европейцев обратно в Африку. Открытие подтвердило, что гибридизация между людьми и близкородственными видами периодически имела место в эволюционной истории.