Москалькова обсудила с генсеком СЕ годовщину окончания Второй мировой

СТРАСБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на ее встречах с генсеком СЕ Марией Пейчинович-Бурич и спикером ПАСЕ Хендриком Дамсом обсуждалась тема 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны.
"На встречах с генеральным секретарем (Совета Европы) и председателем ПАСЕ обсуждалась тема 75-летия окончания Второй мировой войны. Я увидела и заинтересованность, и понимание этой темы. Мне кажется, очень важно, чтобы на площадках Совета Европы эта темы звучала, и очень важно, чтобы она звучала как протест нарастающему неофашизму", - заявила она журналистам.