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Москалькова обсудила с генсеком СЕ годовщину окончания Второй мировой
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РИА Новости

Москалькова обсудила с генсеком СЕ годовщину окончания Второй мировой

18:58 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Алексей Дружинин
СТРАСБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на ее встречах с генсеком СЕ Марией Пейчинович-Бурич и спикером ПАСЕ Хендриком Дамсом обсуждалась тема 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны.
"На встречах с генеральным секретарем (Совета Европы) и председателем ПАСЕ обсуждалась тема 75-летия окончания Второй мировой войны. Я увидела и заинтересованность, и понимание этой темы. Мне кажется, очень важно, чтобы на площадках Совета Европы эта темы звучала, и очень важно, чтобы она звучала как протест нарастающему неофашизму", - заявила она журналистам.
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Хендрик ДамсМария Пейчинович-БуричТатьяна МоскальковаСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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