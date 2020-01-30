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Теплоснабжение
2020-01-30T18:56+0300
https://ria.ru/20200130/1564077405.html
"Квадра" вложит 5 млрд рублей в модернизацию Смоленской ТЭЦ-2
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РИА Новости

"Квадра" вложит 5 млрд рублей в модернизацию Смоленской ТЭЦ-2

18:56 30.01.2020
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкВид со стороны реки Днепр на панораму города Смоленска. Архивное фото
Вид со стороны реки Днепр на панораму города Смоленска. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Квадра" направит 5 миллиардов рублей инвестиций на модернизацию Смоленской ТЭЦ-2, после обновления оборудования установленная электрическая мощность станции увеличится на 16%, сообщила пресс-служба компании.
"К 2025 году в результате модернизации установленная электрическая мощность Смоленской ТЭЦ-2 ПАО "Квадра" увеличится на 16%. Инвестиции в обновление оборудования составят порядка 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Благодаря замене оборудования установленная электрическая мощность Смоленской ТЭЦ-2 увеличится до 320 МВт, а тепловая - до 815 Гкал/ч.
Специалисты заменят два турбоагрегата станции на более мощные и современные: №3 установленной мощностью 110 МВт (ввод в эксплуатацию обновленной машины запланирован на 2024 год) и №2 установленной мощностью 105 МВт (ввод в эксплуатацию – 2025 год). После модернизации мощность каждого турбоагрегата увеличится до 130 МВт.
"Оба проекта прошли конкурсный отбор мощностей для включения правительством Российской Федерации в программу модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. При отборе учитывались востребованность оборудования на рынке, его состояние и социальная значимость объекта. Модернизацию Смоленской ТЭЦ-2 поддержал губернатор Смоленской области Алексей Островский", - добавляется в сообщении.
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции
29 января, 18:28Теплоснабжение
"Квадра" в 2019 году увеличила выработку электроэнергии на 6%
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей.
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ТеплоснабжениеПАО КвадраРоссияЭкономика
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