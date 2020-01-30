Москалькова попросила генсека СЕ оказать содействие по делу Винника

"Я не только поднимала этот вопрос, но и вручила ей официальное письмо по поводу Винника с просьбой оказать содействие в том, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этому беспрецедентному случаю нарушений прав человека", - сказала Москалькова журналистам.

"Он был экстрадирован на основании уже просроченного ордера, находился на территории Греции с нарушением сроков, установленных Конституцией Греции, его допрашивали несколько часов, несмотря на то, что он находится в состоянии голодовки. Все это свидетельствует о том, что общество должно выразить свою позицию на этот счёт", - добавила она.