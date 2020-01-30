Москалькова попросила генсека СЕ оказать содействие по делу Винника

СТРАСБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что на встрече с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич передала ей официальное письмо по ситуации с экстрадированным из Греции во Францию россиянином Александром Винником.
"Я не только поднимала этот вопрос, но и вручила ей официальное письмо по поводу Винника с просьбой оказать содействие в том, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этому беспрецедентному случаю нарушений прав человека", - сказала Москалькова журналистам.
"Он был экстрадирован на основании уже просроченного ордера, находился на территории Греции с нарушением сроков, установленных Конституцией Греции, его допрашивали несколько часов, несмотря на то, что он находится в состоянии голодовки. Все это свидетельствует о том, что общество должно выразить свою позицию на этот счёт", - добавила она.
Российский омбудсмен отметила, что хотя генсек Европы не высказала никаких заверений, но пообещала ей заняться этим вопросом.
16 января, 21:00Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи