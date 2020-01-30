Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

КРАСНОГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
"Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение", - сказал он на встрече с общественностью, комментируя идею одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству.
Вчера Путин снял чувашского губернатора, утратившего его доверие, а сегодня резко высказался по поводу хамства чиновников: "Нужно строже подходить, действующие законы позволяют это сделать" pic.twitter.com/RoXsSPjbHV— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 30, 2020
Одновременно Путин заметил, что в России уже есть законы, защищающие честь и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг.
"Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты", - добавил президент. По его словам, "действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления".