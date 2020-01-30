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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
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РИА Новости

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

18:53 30.01.2020 (обновлено: 20:01 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Центра управления регионом Московской области
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центра управления регионом Московской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КРАСНОГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
"Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение", - сказал он на встрече с общественностью, комментируя идею одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству.
Одновременно Путин заметил, что в России уже есть законы, защищающие честь и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг.
"Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты", - добавил президент. По его словам, "действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления".
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Владимир ПутинКрасногорскРоссияОбщество
Популярные комментарии
Кого призвал то?
30 января, 20:00
hhekpacob
4952506
Почему же не был наказан глава Архангельской области,когда назвал жителей области шелупонью,или он под особой защитой,всвязи с Шиесом?
30 января, 19:00
Хромцов Александр Хромцов
3402204
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