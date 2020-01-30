Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию

КРАСНОГОРСК, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин во время встречи с общественностью в Московской области не исключил, что не поставит свою подпись под законом о поправке к Конституции

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его". Владимир Путин

Президент добавил, что примет решение только после того, как "люди скажут свое слово".

Вместе с тем Путин напомнил, что по процедуре для вступления в силу закона было бы достаточно его принятия парламентом и получения необходимого количества одобрений от региональных властей.

"Но чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно", — добавил президент.

Выступая позднее на заседании совета по развитию местного самоуправления, Путин подчеркнул, что предлагаемые поправки не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав Конституции, где гарантируется самостоятельность местных органов власти.

Путин заявил, что примет решение о том, менять Конституцию или нет, только после того, как узнает, что думают об этом сами россияне. pic.twitter.com/mtjujCyP9i — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 30, 2020

"Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей, активно включаться в достижение национальных целей развития", — сказал президент.

Поправки в Конституцию

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. Они должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, закрепить статус Госсовета.

Важный блок изменений касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права.