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2020-01-30T20:29+0300
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Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию

18:50 30.01.2020 (обновлено: 20:29 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КРАСНОГОРСК, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин во время встречи с общественностью в Московской области не исключил, что не поставит свою подпись под законом о поправке к Конституции.
"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Владимир Путин
Президент добавил, что примет решение только после того, как "люди скажут свое слово".
Вместе с тем Путин напомнил, что по процедуре для вступления в силу закона было бы достаточно его принятия парламентом и получения необходимого количества одобрений от региональных властей.
"Но чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно", — добавил президент.
Выступая позднее на заседании совета по развитию местного самоуправления, Путин подчеркнул, что предлагаемые поправки не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав Конституции, где гарантируется самостоятельность местных органов власти.
"Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей, активно включаться в достижение национальных целей развития", — сказал президент.

Поправки в Конституцию

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. Они должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, закрепить статус Госсовета.
Важный блок изменений касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права.
В минувший четверг президентский законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
Президент РФ Владимир Путин
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Путин поручил внести предложения по совершенствованию контроля КПК
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Конституция РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Он таким способом объявил себе вотум доверия? Тогда надо проголосовать против. Из принципа
30 января, 19:24
aannonamous
62000124
Царь-батюшка, неужто нас, холопов услышишь и сделаешь как мы возделаем?! Уж больно охота увидеть сие действие!
30 января, 19:01
aaolpsm1
45803124
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