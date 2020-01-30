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https://ria.ru/20200130/1564076833.html
Источник: министр ЕЭК Никишина может возглавить РЭЦ в феврале
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РИА Новости

Источник: министр ЕЭК Никишина может возглавить РЭЦ в феврале

18:48 30.01.2020
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© Фото : Предоставлено ЕЭКМинистр по торговле ЕЭК Вероника Никишина
Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина
© Фото : Предоставлено ЕЭК
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вероника Никишина, которая в настоящий момент занимает должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии, как ожидается, станет новой главой Российского экспортного центра (РЭЦ), сообщил РИА Новости источник, близкий к РЭЦ.
"Планируется, что Никишина будет представлена коллективу уже 10 февраля. Она много лет работала в команде (Игоря) Шувалова, вместе с ним участвовала в создании Российского экспортного центра и выработке политики правительства в сфере экспорта", - сообщил собеседник агентства.
По данным источника, нынешний генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев займет место Никишиной в Евразийской экономической комиссии. Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал курирование РЭЦ от своего первого заместителя Андрея Белоусова к вице-премьеру Алексею Оверчуку.
В команде Игоря Шувалова, который занимал пост первого вице-премьера в 2008-2018 годах, Никишина работала в финансово-экономическом блоке правительства, непосредственно участвовала в создании РЭЦ, более 20 лет (с прихода в 1999 году в Минэкономразвития) занимается вопросами развития системы поддержки экспорта и снятия торговых барьеров для доступа российских товаров на международные рынки.
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В последние четыре года Никишина работала министром по торговле Евразийской экономической комиссии, курировала ключевые для ЕАЭС сферы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, преференциальных торговых режимов с третьими странами, применение защитных мер на рынках ЕАЭС.
"Никишина работала в правительстве под началом Игоря Шувалова, у нее есть хороший контакт с нынешним главой ВЭБ.РФ и его доверие, что позволит без лишней "раскачки" заняться приоритетными задачами по развитию экспорта", - уверен собеседник агентства.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаЭкономика
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