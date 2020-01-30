Источник: министр ЕЭК Никишина может возглавить РЭЦ в феврале

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вероника Никишина , которая в настоящий момент занимает должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии, как ожидается, станет новой главой Российского экспортного центра (РЭЦ), сообщил РИА Новости источник, близкий к РЭЦ.

"Планируется, что Никишина будет представлена коллективу уже 10 февраля. Она много лет работала в команде (Игоря) Шувалова, вместе с ним участвовала в создании Российского экспортного центра и выработке политики правительства в сфере экспорта", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, нынешний генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев займет место Никишиной в Евразийской экономической комиссии. Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал курирование РЭЦ от своего первого заместителя Андрея Белоусова к вице-премьеру Алексею Оверчуку.

В команде Игоря Шувалова, который занимал пост первого вице-премьера в 2008-2018 годах, Никишина работала в финансово-экономическом блоке правительства, непосредственно участвовала в создании РЭЦ, более 20 лет (с прихода в 1999 году в Минэкономразвития) занимается вопросами развития системы поддержки экспорта и снятия торговых барьеров для доступа российских товаров на международные рынки.

В последние четыре года Никишина работала министром по торговле Евразийской экономической комиссии, курировала ключевые для ЕАЭС сферы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, преференциальных торговых режимов с третьими странами, применение защитных мер на рынках ЕАЭС.