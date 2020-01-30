Путин: необходимо улучшить координацию в сфере местного самоуправления

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин считает необходимым на федеральном уровне значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления.

"Наша общая задача - обеспечит эффективность местного самоуправления, устранить разрывы несогласованность между регионами и муниципалитетами. На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

По его словам, у самого близкого к людям уровня власти - органов местного самоуправления - огромная сфера ответственности.

"Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно, с безопасными, хорошими дорогами, освещенными улицами, дворами, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей", - отметил глава государства.

Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года.