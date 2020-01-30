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Путин: необходимо улучшить координацию в сфере местного самоуправления
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РИА Новости

Путин: необходимо улучшить координацию в сфере местного самоуправления

18:34 30.01.2020 (обновлено: 20:08 30.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым на федеральном уровне значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления.
"Наша общая задача - обеспечит эффективность местного самоуправления, устранить разрывы несогласованность между регионами и муниципалитетами. На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ.
28 января, 16:28
Мишустин и Хуснуллин вошли в Совет по развитию местного самоуправления
По его словам, у самого близкого к людям уровня власти - органов местного самоуправления - огромная сфера ответственности.
"Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно, с безопасными, хорошими дорогами, освещенными улицами, дворами, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей", - отметил глава государства.
Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года.
Основными задачами совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Вчера, 19:19
Путин поручил заняться разработкой новых основ местного самоуправления
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КрасногорскМосковская областьРоссияВладимир ПутинПолитика
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