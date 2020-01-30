Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
"Прошу начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года. Прежде всего требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур, именно здесь причины многих трудностей в их, в вашей работе", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию местного самоуправления.
Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года. Основными задачами совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.