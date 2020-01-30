Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления

"Прошу начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года. Прежде всего требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур, именно здесь причины многих трудностей в их, в вашей работе", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию местного самоуправления.