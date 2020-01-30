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Путин призвал муниципальные власти не "засиживаться" в кабинетах
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РИА Новости

Путин призвал муниципальные власти не "засиживаться" в кабинетах

18:31 30.01.2020 (обновлено: 20:18 30.01.2020)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, надо встречаться с людьми и обсуждать вопросы.

"Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом и инициативой самих наших людей. Поэтому муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы", - сказал Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления.

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Владимир Путин
По его словам, механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен во многих регионах. "Эти современные технологии, "в цифре" выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", - пояснил президент.
"Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы (как в Красногорске) нужно создать во всех субъектах Российской Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления", - добавил Путин.
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