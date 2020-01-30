Путин призвал муниципальные власти не "засиживаться" в кабинетах

"Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом и инициативой самих наших людей. Поэтому муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы", - сказал Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления.

По его словам, механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен во многих регионах. "Эти современные технологии, "в цифре" выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", - пояснил президент.