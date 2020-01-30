Путин призвал муниципальные власти не "засиживаться" в кабинетах

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, надо встречаться с людьми и обсуждать вопросы.
"Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом и инициативой самих наших людей. Поэтому муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы", - сказал Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления.
По его словам, механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен во многих регионах. "Эти современные технологии, "в цифре" выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", - пояснил президент.
"Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы (как в Красногорске) нужно создать во всех субъектах Российской Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления", - добавил Путин.