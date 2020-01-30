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Путин призвал обеспечить единство всех уровней публичной власти
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РИА Новости

Путин призвал обеспечить единство всех уровней публичной власти

18:30 30.01.2020 (обновлено: 20:11 30.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно обеспечить единство всех уровней публичной власти.
Президент отметил, что органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, но являются частью общества, страны и системы управления. По словам Путина, самостоятельность муниципальных властей в пределах их полномочий не означает "разорванности, разделенности единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России.
"Четкое исполнение своих обязанностей каждым уровнем власти, их тесное взаимодействие между собой, партнерство деловое - это основа и гарантия выполнения наших планов по повышению качества жизни граждан Российской Федерации. Поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию местного самоуправления.
Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года.
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Основными задачами совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.
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