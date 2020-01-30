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Власти Москвы не планируют отменять мероприятия из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Москвы не планируют отменять мероприятия из-за коронавируса

18:29 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр Правительства Москвы Алексей Немерюк во время пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля "Крымская весна" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 12 марта 2019
Министр Правительства Москвы Алексей Немерюк во время пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля Крымская весна в ММПЦ МИА Россия сегодня. 12 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Власти Москвы мониторят ситуацию с коронавирусом в Москве, но так как фактов его выявления в городе нет, никакие массовые мероприятия отменяться не будут, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее McDonald's отменил акцию "биг мак по 3 рубля" на Пушкинской площади в Москве, приуроченную к 30-летнему юбилею работы сети ресторанов быстрого питания в России 31 января, из-за профилактики коронавируса. В компании пояснили, что "накануне правительство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в городе, где рекомендовало в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции".
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"Мы никаких массовых мероприятий не отменяем. McDonald's самостоятельно какую-то акцию объявил, потом ее прекратил на основании чего-то там, сославшись на коронавирус. Но фактов того, что есть коронавирус на территории города Москвы или России, нет", - сказал Немерюк, отвечая на вопрос, планируется ли в Москве отменять массовые мероприятия и акции, закрывать торговые центры в связи с коронавирусом.
По его словам, власти Москвы ведут наблюдение за всеми прибывающими из Китая, как китайскими туристами, так и гражданами других стран, которые отдыхали в КНР.
"Пока никаких опасений не существует. Создан штаб, мы все мониторим совместно с Роспотребнадзором. Но никаких ситуаций нет", - сказал Немерюк.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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