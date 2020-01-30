Власти Москвы не планируют отменять мероприятия из-за коронавируса

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Власти Власти Москвы мониторят ситуацию с коронавирусом в Москве, но так как фактов его выявления в городе нет, никакие массовые мероприятия отменяться не будут, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Ранее McDonald's отменил акцию "биг мак по 3 рубля" на Пушкинской площади в Москве, приуроченную к 30-летнему юбилею работы сети ресторанов быстрого питания в России 31 января, из-за профилактики коронавируса. В компании пояснили, что "накануне правительство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в городе, где рекомендовало в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции".

"Мы никаких массовых мероприятий не отменяем. McDonald's самостоятельно какую-то акцию объявил, потом ее прекратил на основании чего-то там, сославшись на коронавирус. Но фактов того, что есть коронавирус на территории города Москвы или России, нет", - сказал Немерюк, отвечая на вопрос, планируется ли в Москве отменять массовые мероприятия и акции, закрывать торговые центры в связи с коронавирусом.

По его словам, власти Москвы ведут наблюдение за всеми прибывающими из Китая, как китайскими туристами, так и гражданами других стран, которые отдыхали в КНР.

"Пока никаких опасений не существует. Создан штаб, мы все мониторим совместно с Роспотребнадзором. Но никаких ситуаций нет", - сказал Немерюк.