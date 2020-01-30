Врачи не зафиксировали заболевание коронавирусом на лайнере в Италии

РИМ, 30 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Первые результаты анализов выявили отсутствие коронавируса в организме пассажирки с круизного лайнера, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Италии.
"Согласно первым исследованиям, на борту заражения нет, но сейчас у нас проходит совещание, мы еще должны дождаться окончательных данных", - заявил представитель ведомства.
В четверг пассажиры круизного лайнера итальянской компании Costa Crociere оказались заблокированы в порту Чивитавеккья в 100 километрах от Рима из-за подозрения на респираторное заболевание у 54-летней женщины из Макао. По словам пассажиров, на судне находятся около шести тысяч человек. По уточненным данным, симптомы гриппа наблюдались только у женщины, ее муж помещен вместе с ней в медицинское отделение корабля из предосторожности.
Как сообщили в посольстве России, на борту круизного лайнера Costa Smeralda находятся 67 россиян. Жалоб от них не поступало.
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