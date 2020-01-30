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В Югре предложили добавить "народ-победитель" в преамбулу Конституции
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РИА Новости

В Югре предложили добавить "народ-победитель" в преамбулу Конституции

18:13 30.01.2020 (обновлено: 18:14 30.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Общественность Ханты-Мансийского автономного округа в ходе слушаний предложила добавить в преамбулу Конституции РФ словосочетание "народ-победитель", сообщается на сайте регионального правительства.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправках в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Общественные слушания, посвященные обсуждению поправок в конституцию, состоялись в четверг в Ханты-Мансийске. Так, по итогам мероприятия член общественной палаты Югры Павел Манченко отметил, что поступило несколько инициатив, коснувшихся, в частности, полномочий Государственного совета. Как отмечается в сообщении, общественники пришли к мнению, что в документе необходимо установить четкие цели и задачи функционирования Госсовета.
"Мы также сошлись в том, что преамбулу конституции необходимо изложить так: "Мы, великий многонациональный народ, народ-победитель…". Эта актуализация подчеркнет роль нашей страны, нашего народа в мировой истории, ведь мы победили в Великой Отечественной войне, освоении космоса и многих, многих других сферах, поэтому важно, чтобы весь мир начинал прочтение нашей конституции с этих слов", - приводятся в сообщении слова Манченко.
Как в свою очередь пояснила журналистам председатель ОП Югры Ирина Максимова, каждая из поступивших инициатив будет доработана, самые важные из них направят на рассмотрение в Общественную палату России.
Мария Пейчинович-Бурич
29 января, 19:37
Венецианскую комиссию попросят оценить поправки в Конституцию России
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Ханты-Мансийский автономный округКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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