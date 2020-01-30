В Югре предложили добавить "народ-победитель" в преамбулу Конституции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Общественность Общественность Ханты-Мансийского автономного округа в ходе слушаний предложила добавить в преамбулу Конституции РФ словосочетание "народ-победитель", сообщается на сайте регионального правительства.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправках в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Общественные слушания, посвященные обсуждению поправок в конституцию, состоялись в четверг в Ханты-Мансийске. Так, по итогам мероприятия член общественной палаты Югры Павел Манченко отметил, что поступило несколько инициатив, коснувшихся, в частности, полномочий Государственного совета. Как отмечается в сообщении, общественники пришли к мнению, что в документе необходимо установить четкие цели и задачи функционирования Госсовета.

"Мы также сошлись в том, что преамбулу конституции необходимо изложить так: "Мы, великий многонациональный народ, народ-победитель…". Эта актуализация подчеркнет роль нашей страны, нашего народа в мировой истории, ведь мы победили в Великой Отечественной войне, освоении космоса и многих, многих других сферах, поэтому важно, чтобы весь мир начинал прочтение нашей конституции с этих слов", - приводятся в сообщении слова Манченко.