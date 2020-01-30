Погибшего сотрудника СК Капустина посмертно наградили орденом Мужества

По обвинению в убийстве Капустина 2 октября был арестован петербуржец Сергей Григорьев. В суде подтвердилось, что Григорьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере №9 в Санкт-Петербурге с апреля 2013 года. Кроме того, по данным следствия, он стоит на учете у психиатра-нарколога с ноября 2016 года, а также лечился в психоневрологической больнице имени Кащенко.