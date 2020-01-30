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Погибшего сотрудника СК Капустина посмертно наградили орденом Мужества
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РИА Новости

Погибшего сотрудника СК Капустина посмертно наградили орденом Мужества

18:11 30.01.2020
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© Фото : СК Российской ФедерацииОфицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
© Фото : СК Российской Федерации
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества полковника СК РФ Владислава Капустина, погибшего после нападения у проходной ведомства в Техническом переулке осенью 2019 года, указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Капустина Владислава Владимировича - старшего инспектора управления Следственного комитета Российской Федерации (посмертно)", - говорится в тексте документа.
Капустина 1 октября ранили ножом прямо у проходной центрального офиса Следственного комитета в Москве, впоследствии офицер умер в реанимации.
По обвинению в убийстве Капустина 2 октября был арестован петербуржец Сергей Григорьев. В суде подтвердилось, что Григорьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере №9 в Санкт-Петербурге с апреля 2013 года. Кроме того, по данным следствия, он стоит на учете у психиатра-нарколога с ноября 2016 года, а также лечился в психоневрологической больнице имени Кащенко.
Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
15 октября 2019, 08:00Специальный репортаж
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Убийство сотрудника СК в МосквеВладислав КапустинСледственный комитет РФВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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