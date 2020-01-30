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РИА Наука
2020-01-30T18:12+0300
https://ria.ru/20200130/1564074552.html
На запущенном с МКС американском военном спутнике возникла проблема
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/95/1558069528_0:41:3067:1766_1036x0_80_0_0_783d2f807eb3b40ec4ebabc240fa290d.jpg
РИА Новости

На запущенном с МКС американском военном спутнике возникла проблема

18:11 30.01.2020 (обновлено: 18:12 30.01.2020)
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Одна из четырех панелей солнечных батарей не раскрылась на американском военном технологическом спутнике STPSat-4, выведенном на орбиту с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.
В среду агентство сообщало о запуске с борта МКС спутника STPSat-4 в интересах ВВС США.
Как отмечается на сайте НАСА, одна из четырех панелей солнечных батарей не раскрылась после запуска спутника. Тем не менее, специалисты надеются, что со временем изменяющиеся температурные условия помогут панели солнечной батареи раскрыться.
Спутник STPSat-4 был доставлен на МКС в ноябре 2019 года грузовым кораблем Cygnus. На борту аппарата, созданного в рамках программы испытаний технологий в космосе ВВС США, находится аппаратура для тестирования датчиков космической погоды, солнечных батарей, антенн и датчиков слежения за спутниками и звездами.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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