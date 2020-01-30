На запущенном с МКС американском военном спутнике возникла проблема

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Одна из четырех панелей солнечных батарей не раскрылась на американском военном технологическом спутнике STPSat-4, выведенном на орбиту с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.
В среду агентство сообщало о запуске с борта МКС спутника STPSat-4 в интересах ВВС США.
Как отмечается на сайте НАСА, одна из четырех панелей солнечных батарей не раскрылась после запуска спутника. Тем не менее, специалисты надеются, что со временем изменяющиеся температурные условия помогут панели солнечной батареи раскрыться.
Спутник STPSat-4 был доставлен на МКС в ноябре 2019 года грузовым кораблем Cygnus. На борту аппарата, созданного в рамках программы испытаний технологий в космосе ВВС США, находится аппаратура для тестирования датчиков космической погоды, солнечных батарей, антенн и датчиков слежения за спутниками и звездами.
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