Путин присвоил звание Заслуженного артиста России Игорю Матвиенко

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста РФ композитору Игорю Матвиенко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.
Матвиенко 6 февраля празднует 60-летие.
"За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" композитору, продюсеру группы "Любэ" Матвиенко Игорю Игоревичу", - сказано в документе.
Кроме того, ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоена народная артистка СССР, актриса Московского академического театра сатиры Вера Васильева "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".