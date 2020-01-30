Путин присвоил звание Заслуженного артиста России Игорю Матвиенко

"За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" композитору, продюсеру группы "Любэ" Матвиенко Игорю Игоревичу", - сказано в документе.

Кроме того, ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоена народная артистка СССР, актриса Московского академического театра сатиры Вера Васильева "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".