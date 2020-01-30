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Путин присвоил звание Заслуженного артиста России Игорю Матвиенко
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РИА Новости

Путин присвоил звание Заслуженного артиста России Игорю Матвиенко

18:08 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкИгорь Матвиенко
Игорь Матвиенко
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Игорь Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста РФ композитору Игорю Матвиенко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.
Матвиенко 6 февраля празднует 60-летие.
"За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" композитору, продюсеру группы "Любэ" Матвиенко Игорю Игоревичу", - сказано в документе.
Кроме того, ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоена народная артистка СССР, актриса Московского академического театра сатиры Вера Васильева "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
Евгений Велихов
Вчера, 17:42РИА Наука
Путин присвоил звание "Герой Труда" академику Евгению Велихову
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КультураНовости культурыИгорь МатвиенкоВладимир ПутинРоссияОбщество
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