Число случаев заражения коронавирусом в Японии увеличилось до 14

В четверг вечером стало известно, что коронавирус был подтвержден у жителя японской префектуры Миэ с иностранным гражданством, однако в ходе состоявшейся пресс-конференции представители японского ведомства уклонились от ответа относительно его национальной принадлежности. Гражданство госпитализированной в Токио женщины также не уточняется, известно только то, что она не является гражданкой Японии.
Все заболевшие в последний месяц посещали китайский Ухань, считающийся эпицентром коронавируса.
Ранее сообщалось о 12 подтвержденных случаях, при этом в двух случаях тест на наличие коронавируса оказался положительным при отсутствии симптомов. Кроме этого, в двух случаях заражение произошло на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.