Число случаев заражения коронавирусом в Японии увеличилось до 14

Ранее сообщалось о 12 подтвержденных случаях, при этом в двух случаях тест на наличие коронавируса оказался положительным при отсутствии симптомов. Кроме этого, в двух случаях заражение произошло на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.