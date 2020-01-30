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Число случаев заражения коронавирусом в Японии увеличилось до 14
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Японии увеличилось до 14

18:07 30.01.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
© REUTERS / Thomas Peter
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Японии увеличилось до 14: вирус был выявлен у китайской студентки в Киото и прибывшей в Токио из Китая руководителя туристической группы, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.
В четверг вечером стало известно, что коронавирус был подтвержден у жителя японской префектуры Миэ с иностранным гражданством, однако в ходе состоявшейся пресс-конференции представители японского ведомства уклонились от ответа относительно его национальной принадлежности. Гражданство госпитализированной в Токио женщины также не уточняется, известно только то, что она не является гражданкой Японии.
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Все заболевшие в последний месяц посещали китайский Ухань, считающийся эпицентром коронавируса.
Ранее сообщалось о 12 подтвержденных случаях, при этом в двух случаях тест на наличие коронавируса оказался положительным при отсутствии симптомов. Кроме этого, в двух случаях заражение произошло на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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