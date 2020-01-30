Открытое горение на крыше минпрома Дагестана ликвидировали

ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на крыше министерства промышленности Дагестана, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Махачкале загорелся ангар со спортивным инвентарём, потом огонь перекинулся на кровлю министерства. Площадь возгорания кровли составила 400 квадратных метров, ангар сгорел полностью.
"В 17.47 - ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.
Общая площадь возгорания, по уточненным данным, составила 1,8 тысячи квадратных метра.