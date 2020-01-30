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Открытое горение на крыше минпрома Дагестана ликвидировали
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РИА Новости

Открытое горение на крыше минпрома Дагестана ликвидировали

18:05 30.01.2020
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© МЧС РФКровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
Кровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
© МЧС РФ
ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на крыше министерства промышленности Дагестана, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Махачкале загорелся ангар со спортивным инвентарём, потом огонь перекинулся на кровлю министерства. Площадь возгорания кровли составила 400 квадратных метров, ангар сгорел полностью.
"В 17.47 - ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.
Общая площадь возгорания, по уточненным данным, составила 1,8 тысячи квадратных метра.
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