В ЕР предложили отстранить главу Керчи после инцидента с "хлебом"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Единая Россия" должна освободить от партийной должности секретаря местного отделения, председателя городского совета Керчи Маю Хужину, вручившую хлеб блокадникам, заявил замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.

Председатель горсовета Керчи Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим".

Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной. Как сообщает пресс-служба ЕР, Хинштейн обсудил этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым

"У него (Аксенова - ред.) такая же жесткая позиция. "Единая Россия" должна освободить председателя городского совета Керчи от должности секретаря местного отделения. А глава республики, в свою очередь, будет инициировать отстранение ее от должности председателя горсовета", - цитирует Хинштейна пресс-служба.

Замсекретаря генсовета ЕР назвал "очень возмутительной" ситуацию с поздравлениями ветеранов в Керчи, а объяснения со стороны горсовета - "абсолютно невнятными". По его словам, это "демонстрация явного пренебрежения и неуважения" к ветеранам.