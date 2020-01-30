Япония направила третий самолет в Китай для эвакуации граждан

Прохожие в защитных масках на одной из улиц. Архивное фото

Прохожие в защитных масках на одной из улиц

Как передает телеканал NHK , самолет вылетел в 22.45 по местному времени (16.45 мск) из токийского аэропорта Ханэда. Рейс должен будет забрать около 200 японцев, пожелавших вернуться в страну, и приземлиться в столичном аэропорту утром пятницы.

При этом, как подчеркивает, в свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на представителей МИД Японии, следующий чартерный рейс в Китай будет организован лишь на следующей неделе или позднее.

К настоящему времени в Японию вернулись 416 граждан, находившихся в китайской провинции Хубэй в момент начала вспышки и распространения коронавируса нового типа. Возвращение было организовано двумя чартерными рейсами, первый из которых приземлился в Токио накануне, а второй – в четверг утром. Еще около 300 человек ожидают эвакуацию.

Среди вернувшихся в среду коронавирус нового типа был подтвержден у троих японцев. Среди пассажиров второго рейса на недомогание пожаловались 26 человек, которые были госпитализированы. Результаты тестов на наличие вируса у них пока не обнародованы.

Все пассажиры вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах направляются в больницу для обследования и анализов. При этом, власти и медики могут лишь попросить людей пройти тестирование, но не могут принудить. Этот аспект уже привел к тому, что два человека с первого рейса вначале отказались от освидетельствования, но спустя сутки все-таки дали согласие на прохождение тестирования. При наличии симптомов пациенты направляются одну из четырех столичных больниц, в которых есть специальные инфекционные отделения.

К настоящему времени в Японии выявлено 12 случаев заболевания. В двух случаях заражение произошло на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.