Путин сменил замдиректора ФСО

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности статс-секретаря - заместителя директора ФСО РФ Николая Кондратюка и назначении на эту должность генерала Виктора Шлемина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить генерал-полковника Кондратюка Николая Федоровича от должности статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы охраны РФ и уволить его с военной службы. Назначить генерал-майора Шлемина Виктора Борисовича статс-секретарем - заместителем директора Федеральной службы охраны РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.
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