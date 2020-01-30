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2020-01-30T17:59+0300
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Путин сменил замдиректора ФСО
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РИА Новости

Путин сменил замдиректора ФСО

17:59 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов Сотрудники Федеральной службы охраны
 Сотрудники Федеральной службы охраны
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности статс-секретаря - заместителя директора ФСО РФ Николая Кондратюка и назначении на эту должность генерала Виктора Шлемина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить генерал-полковника Кондратюка Николая Федоровича от должности статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы охраны РФ и уволить его с военной службы. Назначить генерал-майора Шлемина Виктора Борисовича статс-секретарем - заместителем директора Федеральной службы охраны РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.
Здание Государственной Думы РФ
18 декабря 2019, 18:12
В Госдуму внесли проект о праве ФСО на использование боевой техники
1821020
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Федеральная служба охраны РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
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