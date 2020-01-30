Медики госпитализировали жителя Омска с подозрением на коронавирус

"Все случаи заболевания ОРВИ у лиц, которые в течение последних 14 дней прибыли из Китая, считаются потенциально подозрительными на наличие коронавирусной инфекции. В данном случае все действия медиков соответствовали алгоритму действий при подозрении на коронавирус. Подозрение было вызвано только тем, что пациент пребывал в Китае", - пояснила журналистам замминистра здравоохранения области Ольга Богданова.