Медики госпитализировали жителя Омска с подозрением на коронавирус

По данным издания NGS55, к медикам вчера, 29 января, обратилась жительница Омска. Женщина почувствовала себя плохо и вызвала на дом скорую помощь, сообщив, что недавно отдыхала в Китае. По информации издания, с отдыха она вернулась 18 января. В минздраве области случай подтвердили, но отказались называть пол и возраст пациента.
"Все случаи заболевания ОРВИ у лиц, которые в течение последних 14 дней прибыли из Китая, считаются потенциально подозрительными на наличие коронавирусной инфекции. В данном случае все действия медиков соответствовали алгоритму действий при подозрении на коронавирус. Подозрение было вызвано только тем, что пациент пребывал в Китае", - пояснила журналистам замминистра здравоохранения области Ольга Богданова.
По словам Богдановой, пациент сейчас изолирован и находится в боксе инфекционного отделения, состояние его стабильное, симптомы соответствуют ОРВИ, течение болезни "не тяжелое". Представитель минздрава добавила, что у пациента взяли анализы, по результатам которых станет известно, коронавирус это или нет.
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