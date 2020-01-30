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Медики госпитализировали жителя Омска с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

Медики госпитализировали жителя Омска с подозрением на коронавирус

17:55 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинская лаборатория
Медицинская лаборатория
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Медицинская лаборатория. Архивное фото
ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Пациента с подозрением на коронавирус, отдыхавшего в Китае, госпитализировали в Омске в инфекционную больницу, сообщили в четверг в региональном минздраве.
По данным издания NGS55, к медикам вчера, 29 января, обратилась жительница Омска. Женщина почувствовала себя плохо и вызвала на дом скорую помощь, сообщив, что недавно отдыхала в Китае. По информации издания, с отдыха она вернулась 18 января. В минздраве области случай подтвердили, но отказались называть пол и возраст пациента.
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"Все случаи заболевания ОРВИ у лиц, которые в течение последних 14 дней прибыли из Китая, считаются потенциально подозрительными на наличие коронавирусной инфекции. В данном случае все действия медиков соответствовали алгоритму действий при подозрении на коронавирус. Подозрение было вызвано только тем, что пациент пребывал в Китае", - пояснила журналистам замминистра здравоохранения области Ольга Богданова.
По словам Богдановой, пациент сейчас изолирован и находится в боксе инфекционного отделения, состояние его стабильное, симптомы соответствуют ОРВИ, течение болезни "не тяжелое". Представитель минздрава добавила, что у пациента взяли анализы, по результатам которых станет известно, коронавирус это или нет.
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